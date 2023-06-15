Geçtiğimiz mayıs ayında, 34 kadın 'tanıdığı erkekler' tarafından öldürüldü

40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.





Öldürülen kadınların yaş ortalaması 39,38 olarak tespit edildi. Öldürülen kadınların en küçüğünün 18 ve en büyüğünün de 70 yaşında olduğu belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla bir gecede çıkmasının kadınların hayatına olumsuz etkileri sürerken iktidarın politikalarının cinayetlere etkisi de tartışılmaya devam ediliyor.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından öldürüldü.Mayıs ayında öldürülen kadınlardan 17’sinin evli, 9’unun bekar olduğu belirtilirken; 12’sinin medeni durumunun bilinmediği kaydedildi.Kadınların 10’u evli olduğu erkek, 7’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek, 6’sı aile içinden erkek, 5’i tanıdığı erkek, 4’ü birlikte ilişki yaşadığı erkek, 2’si reddettiği erkek tarafından öldürüldü. 6 kadın ölümü ise şüpheli bulundu.Kadınların 21’i ateşli silah, 8’i kesici alet, 2’si yüksekten düşme, 2’si sert cisimle vurarak öldürüldü. 6 kadının ise nasıl öldürüldüğü bilinmiyor.İller bazında en çok cinayet İstanbul’da oldu. İstanbul’da 9 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul’u 5 kadın cinayetiyle Adana ve Antalya; 3 kadın cinayetiyle İzmir; 2 kadın cinayetiyle de Aydın, Ankara ve Diyarbakır takip etti. Mayıs ayında Sakarya, Muğla, Kırşehir, Gaziantep, Denizli, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Adıyaman ve Zonguldak ise bir kadın öldürüldü.