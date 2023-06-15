Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu - İmamoğlu zirvesinde öne çıkan yerel seçim detayı /15 Haziran 2023 08:38

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu zirvesinde öne çıkan yerel seçim detayı

CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” tartışmalarının odağındaki iki isim Ankara Ahlatlıbel’de bir araya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki zirve iki saat sürdü. Parti içinde görüşmeye ilişkin “Olumlu havada geçti” yorumu yapıldı. İmamoğlu’na yakın kaynaklar, “Partide köklü değişiklik olması gerektiğini” savundu. Kılıçdaroğlu tarafında ise “genel başkanlık seçimini yerel seçimler sonrasına bırakma eğilimi olduğu” öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde değişim çıkışı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İki ismin Ahlatlıbel’deki buluşmasına ilişkin bilgi veren kaynaklar, görüşmenin “olumlu bir havada geçtiğini” söyledi. İmamoğlu’na yakın kaynaklar; “yerel seçimlere kadar partide isim değişikliğinden çok, köklü bir değişiklik olması gerektiğini” savunurken Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin “Parti seçime İstanbul’u da kaybetmeden bütünlükle gitmeli” yorumu yaptığı belirtiliyor.

‘ADAYA İTİRAZ ETMEM’

Görüşme öncesi Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili yaptığı “Belediye başkanlarımızın hepsi çok değerli, gelip aday olabilirler, itiraz etmem. Ama kazandığımız önemli bir belediyeyi başka bir partiye neden verelim?” gibi çıkışları ve “Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Değişimin önünü kapamayacağım” açıklamaları tartışıldı. İmamoğlu’nun ise buna karşı “Mesele İstanbul’dan ibaret değil” yanıtı dikkat çekti.

‘KAVGA OLMAMALI’

Görüşmeye ilişkin Meclis’te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir. Bunun da yeri kurultaydır. Ve burada her şey konuşulacak” dedi. Görüşmeyi yorumlayan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “yerel seçim öncesi partiyi yıpratacak bir kavga olmaması gerektiğini” vurguluyor ve “Parti seçime İstanbul’u da kaybetmeden bütünlükle gitmeli” diyor. Bu kapsamda da “kurultaydaki genel başkanlık seçiminin yerel seçimler sonrasına bırakılabileceği” konuşuluyor.

İmamoğlu’nun kurultaydaki genel başkanlık seçiminin ne zaman yapılmasını istediğine dair bir yorum yapılmazken “Çoktan bir olağanüstü kurultay kararı alınmalıydı” diyenler de bulunuyor.
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