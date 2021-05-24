Samanyolu Haber /Gündem / İşte Venezuela aşkının arka planı!  /24 Mayıs 2021 16:28

İşte Venezuela aşkının arka planı! 

Türkiye'de iktidar sahiplerinin Venezuela aşkı sadece 'Peynir'den kaynaklanmıyormuş !

SHABER3.COM

Venezuela   Jack D. Gordon enstitüsünden Siyasi Analist İmdat Öner,  Türkiye'deki Venezuela tartışmalarını Erkam Tufan'a değerlendirdi. 




Bir süre Venezuela'da Türkiye Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışan Öner,  Sedat Peker'in, 'Binali Yıldırım'ın oğlu kirli para trafiği için Venezuela'ya gitti' iddialarının  Venezuela'da gündem olmadığını söyledi. 

Venezuela'da diğer ülkelerden gelen yardımların her zaman haber olduğuna dikkat çeken Öner 'Venezuela basının da Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya yardım getirdiği konusunda herhengi bir haber olmadığını söyledi. 

Türkiye'den Venezuela'ya Ağustos ayında gönderilen yardımın ülke basınında geniş yer aldığını hatırlatan Öner Yıldırım'ın savunmasının pek inandırıcı oldığını söyledi. 

Türkiye'den 2018 yıldan bu yana yapılan ticaretin kayıt altına alınmadığını söyleyen Öner ' sıfır gümrükle ithal edilen peynirin sadece görünen ticaretin küçük bir bölümü olduğunu açıkladı  

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