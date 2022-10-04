Samanyolu Haber /Politika / İşte yeni seçim ittifakının ismi ve sembolü /04 Ekim 2022 11:23

İşte yeni seçim ittifakının ismi ve sembolü

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında, yeni seçim ittifakının ismini ve sembolünü açıkladı. Yarkadaş, 5 partinin görüştüğünü belirtti.

SHABER3.COM

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili Yarkadaş "Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte yeni seçim ittifakının ismi ve sembolü Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:22