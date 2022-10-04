İşte yeni seçim ittifakının ismi ve sembolü

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.



2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili Yarkadaş "Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacak sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak" ifadelerini kullandı.