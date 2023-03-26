İşte yeterince uyumadığınızı gösteren işaretler

Dinlendirici bir gece uykusu uyumamanın rutin haline gelmesi ise kişinin sağlığına ve yaşam kalitesine ciddi şekilde zarar veriyor. Uyku yoksunluğu, kişinin ruh halini, enerji düzeylerini ve iş veya okul performansını olumsuz etkilemenin yanı sıra bağışıklık sistemini, kalp ve beyin sağlığını ve cinsel dürtülerini de etkileyebiliyor.
Uykunun fonksiyonları olan derinliği, zamanlaması veya süresinde bir dengesizlik oluştuğunda uykusuzluğun meydana geldiğini söyleyen Uyku Bozukluğu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Uykunun fonksiyonlarının tam anlamıyla doğru şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mesela alınması gereken 8 saat uyku öğle 12 ile akşam 8 arasında gerçekleştirildiğinde yeterince alınamamış olur. Aynı şekilde doğru zamanda ama sadece 4 saat uyumak da uykusuzluk meydana getirir” dedi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seha Akduman ise uykusuzluğa birçok fizyolojik hastalığın neden olabildiğini ancak fizyolojik olmayan durumların da uyku kalitesini bozabildiğini ifade ederek, "İlaç kullanımları, uyku hijyeninin sağlanamaması, psikolojik rahatsızlıklar veya kronik stres gibi birçok neden uykusuzluğa yol açar" dedi.
Peki yeterince uyumamak sağlığımızı nasıl etkiler? Yeteri kadar uyumadığımızı nasıl anlayabiliriz? Günde kaç saat uyumak gerekir?
UYKU HORMONU AKŞAM SAATLERİNDE SALGILANMAYA BAŞLAR
Uykuyu kolaylaştıran melatonin hormonunun akşam saatlerinde salgılanmaya başladığının altını çizen Dr. Akduman, “Melatonin salgısı gece 02.00 ila 03.00 saatlerine kadar artarak devam eder. Ayrıca büyüme hormonu gece 00.00 civarında en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle en geç saat 23.00’te uykuya geçilmiş olması önemlidir. Bu hormonların salınımının sağlanabilmesi açısından ışık olmayan bir ortamda, ses ve gürültüden uzak, dış etkenlere maruz kalmadan uykuya geçmek önemlidir. Sabah 06.00’dan itibaren kortizol ve adrenalin salgısı artmaya başlar. Bu saatten sonra uyunan uyku verimli olmaz” açıklamalarında bulundu.
UYKU APNESİ EN ÇOK ERKEKLERİ ETKİLİYOR
Yeterince uyumayan kişilerde ilk sinyal veren yerin gözler olduğunu söyleyen Dr. Akduman, “Kızarmış, şişmiş ve gözaltı şişlikleri oluşmuş gözler yetersiz uykunun belirtisidir. Uykusuzluk probleminin en önemli unsurlarından biri de apne problemi. Sabah baş ağrısı ile uyanmak, boğaz yanması ve boğaz kuruluğu hissetmek uyku apnesini akla getirmeli” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Akkoyunlu ise apnenin özellikle 45 yaş üstü erkeklerin neredeyse yüzde 25’inde görüldüğünü söyledi: “Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığı vakalarının yüzde 65’inin sebebidir. Nedeni bilinemeyen tüm inme vakalarının da yüzde 75’inin nedenidir. Hatta erkeklerde daha sık görülmesi de erkek yaşamının kısalmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.”