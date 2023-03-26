İşte yeterince uyumadığınızı gösteren işaretler

Dinlendirici bir gece uykusu uyumamanın rutin haline gelmesi ise kişinin sağlığına ve yaşam kalitesine ciddi şekilde zarar veriyor. Uyku yoksunluğu, kişinin ruh halini, enerji düzeylerini ve iş veya okul performansını olumsuz etkilemenin yanı sıra bağışıklık sistemini, kalp ve beyin sağlığını ve cinsel dürtülerini de etkileyebiliyor.





Uykunun fonksiyonları olan derinliği, zamanlaması veya süresinde bir dengesizlik oluştuğunda uykusuzluğun meydana geldiğini söyleyen Uyku Bozukluğu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Uykunun fonksiyonlarının tam anlamıyla doğru şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mesela alınması gereken 8 saat uyku öğle 12 ile akşam 8 arasında gerçekleştirildiğinde yeterince alınamamış olur. Aynı şekilde doğru zamanda ama sadece 4 saat uyumak da uykusuzluk meydana getirir” dedi.



