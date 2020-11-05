İstifa etti, Lahey'de yargılanacak

Kosova'nın başşehri Priştine'de bugün basın toplantısı düzenleyen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa ettiğini söyledi.





Kosova Özel Mahkemesi'nde görevli hâkimin, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.





LAHEY'DE MAHKEME ÖNÜNE ÇIKACAK

Lahey'de özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.





Haşim Thaçi, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden 5 Kasım 2020 tarihi itibarıyla istifa etti.





Thaçi ve Veseli ile 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddia ediliyor. İki ismin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.