Samanyolu Haber /Dünya / İstihbarat savaşlarını kızdıracak iddia: 'Yahudi evlerini Rusya işaretledi' /24 Şubat 2024 14:02

İstihbarat savaşlarını kızdıracak iddia: 'Yahudi evlerini Rusya işaretledi'

Le Monde’a konuşan resmi kaynak İsrail-Hamas çatışmasının ardından Ekim ayında Paris’teki binalara Davut Yıldızları'nın Rus güvenlik servisleri (FSB) tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında çizildiğini söyledi. Operasyon İspanya, Polonya, Almanya gibi bazı Avrupa ülkesinde yürütülen daha büyük bir Rus istihbarat operasyonunun bir parçasıydı.

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Çizimlerle ilgili Moldovalı bir çift tutuklanmış, sponsorunun Rusya yanlısı Moldovalı bir işadamı olduğu tespit edilmişti.

Cuma günü Le Monde tarafından açıklanan ve AFP’ye doğrulanan gizli bir notta Fransız istihbaratı DGSI, bu operasyonun FSB’nin uluslararası operasyonlardan sorumlu bir servisi olan ” 5. departman” tarafından yönetildiğini söyledi. 

Le Monde’a göre Fransa’daki bu dezenformasyon kampanyası, birçok Avrupa ülkesinde yürütülen daha büyük bir müdahale operasyonunun bir parçasıydı.

Yine gazeteye göre bu operasyon, FSB’nin uzaktan kontrol ettiği Moldovalıların dezenformasyon, gözetleme ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği Polonya’da 2023 baharında başladı. Le Monde , kişilerin ayrıca NATO karşıtı sloganlar atarak insanları bu hareketin Polonya sivil toplumundan çıktığına inandırdığını ekliyor ve Polonya adaletinin bu davalardan birkaçını ele aldığını belirtiyor.

Temmuz ayında İspanya’da, sosyal ağlara aktarılan Rusya yanlısı ve NATO karşıtı gösteriler de İspanyol istihbaratı tarafından fark edilmişti.

Le Monde’a göre bu operasyonda Almanya, Romanya ve Avusturya da hedef alındı.
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