Samanyolu Haber /Gündem / İstiklâl Caddesi'nde bomba paniği /21 Temmuz 2020 00:22

İstiklâl Caddesi'nde bomba paniği

İstanbul İstiklâl Caddesi'ndeki şüpheli bir çanta bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Müdahale edilen çantanın ise boş olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevirdi.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstiklâl Caddesi'nde bomba paniği Sonraki Haber >>

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:46