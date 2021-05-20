Samanyolu Haber /Gündem / İsveç Bankası 'uluslararası suç ve kara para' şüphesiyle Türkiye’yle ödemeleri durdurdu /20 Mayıs 2021 09:51

İsveç Bankası 'uluslararası suç ve kara para' şüphesiyle Türkiye’yle ödemeleri durdurdu

İsveç'in en büyük bankalarından Handelsbanken (SHB), uluslararası suç ve kara para aklamayla ilişkilendirilmemek istediğini gerekçe göstererek müşterilerine Türkiye dahil 50 kadar ülkeyle artık para havalesi yapamayacaklarını bildirdi.

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İsveç’in en büyük bankalarından Handelsbanken’ın (SHB) herhangi bir şekilde uluslararası suç ve kara para aklama olaylarıyla ilişkilendirilmemek için Türkiye dahil 50 kadar ülkeyle dış ödemeler sistemini kapattığı bildirildi.

İsveç’in en prestijli ekonomi gazetelerinden DI’de yer alan haberde, SHB’nin müşterilerine artık Türkiye’yle karşılıklı para havalesi yapmalarının mümkün olmadığını bildirdiği belirtildi.

Haberde, ayrıca, bankanın Türkiye dahil sözkonusu 50 ülkeyi suç ve yolsuzluk oranlarının çok yüksek olduğu ve sınırlı şeffaflık bulunan ülkeler olarak riskli kategoride gördüğü kaydedildi.
 
Türkiye’ye para göndermekte sorunlar yaşayan iş çevreleri ve vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği’ne başvurdu. Büyükelçiliğin Türkiye’nin kara listeden çıkartılması için SHB Bankası, İsveç Mali Denetim Otoritesi ve İsveç Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yürüttüğü, fakat bunlardan henüz bir sonuç alınamadığı kaydedildi.
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