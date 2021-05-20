Samanyolu Haber /Gündem / Özışık çetesi her yerden kovuldu /20 Mayıs 2021 09:49

Özışık çetesi her yerden kovuldu

Sedat Peker'in ifşası nedeniyle Süleyman Soylu'nun hedefi olan Hadi Özışık'ın TV100 ve Haber Türk'ten kovulmasının ardından, Türkiye Gazetesi de Süleyman Özışık'ın yazılarına son verdi.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya yayınları, medyadaki çete tipi yapılanmaları da yıkıyor.  Sedat Peker'in görüşme videolarını yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler, sahibi oldukları İnternethaber.com dışında medyadaki işlerini kaybetmeye başladı. 

HaberTürk ve TV 100'ün Hadi Özışık'la yollarını ayırmasının ardından, iddiaya göre kardeşi Süleyman Özışık da Türkiye Gazetesi'nden kovuldu. 

Bu arada Hadi Özışık TV100'den kovulmadığını, kendi isteğiyle ayrıldığını öne sürdü.
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