Samanyolu Haber /Gündem / İsveç basını: Hizmet Hareketi üyesi bir kişinin Türkiye'ye iadesini Yargıtay durdurdu /16 Temmuz 2022 14:42

İsveç basını: Hizmet Hareketi üyesi bir kişinin Türkiye'ye iadesini Yargıtay durdurdu

İsveç basını, Hizmet Hareketi mensubu bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesini Yargıtay'ın durdurduğunu iddia etti.

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Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve Hizmet Hareketi üyei olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi.

Türkiye'nin iadesini istediği kişinin Afganistan imamı olduğu ve bylock kullandığının tespit edildiği ifade edilen haberde, 2018'de İsveç'ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç'te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu kişinin bylock kullanmasının ve Hizmet Hareketi'ne sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini aktaran Linde, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi." ifadelerini kullandı.
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