İngiltere Dışişleri Bakanı, mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, 'işlemleri' tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Ruanda, Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan giden göçmenlerin kendi topraklarında tutulmasına ilişkin anlaşmayı imzalandı.







Anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken İngiliz The Times gazetesi, Muhafazakar Parti'den başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların gönderileceği ülke sayısını artırmak istediğini öne sürdü.





The Times gazetesinde yer alan haberde, Bakan Truss'ın sığınmacıların sınır dışı edildiği yerlere Türkiye gibi ülkeleri de ekleyerek genişletmeyi planladığı iddia edildi.





Haberde Truss'ın milletvekilleri ile yaptığı özel görüşmelerde, göçmen krizi ile mücadele etmek için Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerlerini yapmak istediğini söylediği belirtildi. Bakan Truss'ın bu noktada Türkiye ile de müzakere başlatmak istediği kaydedildi.





İngiliz Bakana yakın bir kaynak da "Türkiye'nin Truss'ın bakacağı potansiyel bir ülke" olduğunu doğruladı ve “Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru” ifadelerini kullandı.





İngiliz Milletvekili Christopher Chope da Truss'ın kendisine geçen günlerde Türkiye ve İspanya'nın adını vererek başka ülkelerle de Ruanda benzeri anlaşmalar yapmak istediğini söylediğini ifade etti.





Haberde Türkiye'nin halı hazırda 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı da belirtildi.





İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan 5'i, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada üçüncü tura kaldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss da üçüncü tura kalan adayları arasında yer alıyor.





Ruanda ile sığınmacı anlaşması

İngiltere'ye yasa dışı ulaşan göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı.





Anlaşmaya insan hakları kuruluşları ve birçok siyasi tepki göstermişti.





13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi, yargıçlar, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala AİHM'e başvuru yapmıştı.





Türkiye ile AB arsında göçmen anlaşması

Türkiye üzerinden Yunan adaları, Bulgaristan ve Yunanistan’a, buradan da Avrupa’nın diğer ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin kitlesel göçünü önlemek için Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da bir anlaşma imzalandı.





AB, Türkiye'nin mülteci almasına yardımcı olmak için her biri 3 milyar euroluk iki ödeme yapmayı taahhüt etti.





AB ayrıca, Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB'ye üyelik ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda vaatlerde bulundu.