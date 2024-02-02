Samanyolu Haber /Dünya / İsveç ile kritik NATO görüşmesi /02 Şubat 2024 22:45

İsveç ile kritik NATO görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO’ya üyelik konusu ele alındı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye dair bilgilere yer verildi.

İletişim Başkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizmasını işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.”
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