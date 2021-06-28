Samanyolu Haber /Dünya / İsveç’te başbakan istifa etti /28 Haziran 2021 19:46

İsveç’te başbakan istifa etti

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevinden istifa ettiğini belirterek, İsveç Meclisi Riksdag Sözcüsü Andreas Norlen'dan yeni hükümeti kurmasını istedi. Löfven, "Şimdi Sözcü Norlen, Riksdag'ın hoş görebileceği bir Başbakan önermek için çalışmaya başlayacak" dedi.

SHABER3.COM

Geçen hafta İsveç Meclisi Riksdag, İsveç Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in güvensizlik oyunu desteklemiş ve 349 sandalyeli yasama meclisindeki 181 milletvekili, tartışmalı kira reformu nedeniyle Löfven’in görevden alınması yönünde oy kullanmıştı.

Riksdag’ın güvensizlik oyunun ardından bugün Löfven’den istifa açıklaması geldi. Başbakan Löfven yaptığı açıklamada, Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, erken seçimin İsveç için iyi olmayacağını ve İsveç Meclisi Riksdag Sözcüsü Andreas Norlen’dan yeni bir hükümet kurması için çalışmalara başlamasını istediğini belirten Löfven, “Erken seçim İsveç için en iyisi değil. Şimdi Sözcü Norlen, Riksdag’ın kabul edebileceği bir Başbakan önermek için çalışmalara başlayacak. Hükümet geçici hükümet olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

GÜVEN OYLAMASIYLA İSTİFAYA ZORLANAN İLK BAŞBAKAN OLDU

Açıklamanın ardından Meclis Sözcüsü Norlen’in ise, yeni kabineyi kurabilecek parti liderleriyle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.Öte yandan, İsveç’te 2014 yılından bu yana Başbakan olarak görev yapan Löfven, güven oylamasıyla istifaya zorlanan ilk İsveç Başbakanı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç’te başbakan istifa etti Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:33