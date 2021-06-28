Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, karşılıklı uçuşları tekrar başlatıyor /28 Haziran 2021 20:01

Rusya, karşılıklı uçuşları tekrar başlatıyor

Rusya, geçtiğimiz yıl corona virüsü salgını nedeniyle uçuşları kısıtladığı ABD ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülkeyle uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlatıldığını duyurdu.Geçen yıl corona virüsü nedeniyle birçok ülkeye uçuşları kısıtlayan Rusya, bazı ülkelerle uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu.

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Rusya operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren bazı ülkelere uçuşların tekrar başlatıldığı duyuruldu. Bu karara göre ABD, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Makedonya ile uçuşlar karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

Operasyon merkezi Moskova’dan, Washington ve New York’a haftada 2 sefer, Moskova’dan Brüksel’e haftada 4 sefer, Moskova’dan Dublin’e, Roma’ya ve Milano’ya haftada 2 sefer, Venedik ve Napoli’ye 4 sefer, Larnaka’ya 4 sefer, Üsküp ve Amman’a da haftada 2 sefer yapılacağı belirtildi. Uçuşların hem Rusya’ya ait havacılık şirketleri hem de bu ülkelerin hava şirketleri tarafından yapılabileceği bilgisine yer verilirken Rusya’dan, Viyana, Bakü, Erivan, Katar, Belgrad, Helsinki, Zürih, Split, Dubrovnik, Pula ve Cenevre’ye de uçuşların arttırılacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ayrıca Yunanistan ile yapılan görüşmelerde de Atina, Selanik ve Rodos gibi şehirlere de uçuşların arttırılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
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