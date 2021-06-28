Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması /28 Haziran 2021 20:10

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan seçildikten sonra Pazartesi günü yeni teknik direktörün ismini açıklayacağını söylemişti. Fenerbahçe'den yeni teknik direktörle ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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