Moskova’da restoranlar aşı olmayan müşteriyi geri çeviriyor

Başkent Moskova’da getirilen yeni yasaklarla birlikte işletme ve restoranlara girerken QR kod gösterme zorunluluğu getirilirken, aşı olmayan müşterilere ise hizmet verilmeyeceği açıklandı.







TASS haber ajansına konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, “Moskova’da corona virüsü salgını çok aşırı zor bir durumda. Son bir hafta içerisinde hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm sayılarında rekor kırdık” dedi.





Yeni yasaklarla birlikte Moskova’da aşı olunduğuna, hastalığı geçirip iyileştiğine dair QR kod ya da negatif test sonucu zorunluluğu getirildi. Rus yetkililer çok bulaşıcı olan Delta varyantının bu artıştan sorumlu olduğunu açıkladı.





MOSKOVA’DA REKOR KIRILDI





Rusya genelinde bugün 21.650 corona virüsü vakası tespit edilirken bunların 7.246’sının Moskova’da bulunduğu kaydedildi. Öte yandan bugün ülke genelinde 611 insan corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.





Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.





Rusya’da corona virüsünün farklı mutasyonlarının görülmesinin ardından tüm kısıtlama ve aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemiyor. Başkent Moskova’da pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek ölüm oranı kayıtlara geçti. Son 24 saatte toplam 124 kişinin hayatını kaybettiği Moskova’da toplam can kaybı sayısı 22 bin 210'a yükseldi. Son 24 saatte 7 bin 246 vakanın kayıtlara geçtiği Moskova’da toplam vaka sayısı ise 1 milyon 346 bin 183 oldu.





Moskova’da son bir günde iyileşenlerin sayısı 4 bin 443 olurken toplam iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 148 bin 241 olarak açıklandı. Moskova’da aktif virüs taşıyan kişi sayısı ise 175 bin 682 olarak belirtildi.



