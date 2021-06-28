CHP'den iktidara rant cevabı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağını söyleyen muhalefete, “Uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar” yanıtı vermesiyle ilgili Öztrak, şöyle konuştu:





* ABD kendi hazinesinden çıkan 133 milyon doların peşini bırakmıyor, kendinden çalınan parayı söke söke tahsil etmeye çalışıyor, ama Erdoğan şahsım hükümeti bizim hazinemizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika'dan söke söke alamıyor.





* Milletin hakkını söke söke alması gereken Erdoğan şahsım hükümeti, kıbleyi şaşırıp haramilerle bir olup milletin hakkının söke söke gasp edilmesinin yolunu açmaya çalışıyor. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak dedikleri projeler için sadece bu yılın ilk 5 ayında milletin cebinden 11,5 milyar lira çıktı.





* Şimdi öyle gözüküyor ki bu devran sürüp gitsin diye sözleşmelere tahkim maddeleri koymuşlar. Yetmemiş yandaşların işini sağlam kazığa bağlamak için yetkiyi de Londra'daki mahkemeye vermişler.





“MİLLETİMİZDEN ALDIKLARINI MİLLETİMİZE GERİ VERECEĞİZ”





* Millet İttifakı'nın iktidarında ‘Talan İstanbul' projesine tek kuruş çalışmayacak, milletten alınan ne varsa söke söke geri alıp millete geri vereceğiz dedik. Erdoğan hemen arkasından çıkıp bizi devleti bilmemekle suçladı.





* ‘Uluslararası tahkimde o parayı sizden söke söke alırlar' dedi. Her şeyden önce Erdoğan da partisinin grup başkanvekilinin yaptığı gibi, Millet İttifakı'nın artık iktidara geleceğini kabullendi. Ama bu arada da milletimizin karşısında, yandaşlarının yanında Düyûn-ı Umûmiye memurluğuna soyunmayı da unutmadı. Kendisi hiç merak etmesin. Biz devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz.





* Ucuna Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Geçmişte bunu yaptık şimdi de yaparız. Olur da kazanamazsak devleti, milleti bu zarara sokanlara bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara döner, rücu ederiz. Bu paraları yedi göbek sülalelerinden söke söke alırız.





* Erdoğan, ‘devlette devamlılık esastır' diyor. Doğrudur. Güzel bir devir teslim töreniyle milletin emanetini kendisinden alırız. Ama devlette devamlılık adına bizler, sizin suçlarınızın ortağı olmayız. Milletimize ahdimizdir. Milletimizden aldıklarını milletimize geri vereceğiz.





Ayrıca, Öztrak, partisinin olası erken seçime hazır olduğunu da belirtti.