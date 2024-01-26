İsveç'e NATO onayı çıktı, Kanada ambargoyu kaldırdı

Ankara ve Ottava, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında Kanada'dan Türkiye'ye İHA parçaları ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.







İsminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD'ye göndermesinin beklendiğini ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağını söyledi.





Konuya yakın bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından ocak ayı başlarında anlaşmaya varıldığını söyledi. Konuya yakın ikinci kaynak, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını belirtti.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı sorulara yanıt vermedi.





Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod ise Reuters'e yaptığı açıklamada, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottava'nın NATO müttefiki statüsü göz önüne alındığında Türkiye ile sorunu çözmeyi hedeflediğini söyledi.