Samanyolu Haber /Gündem / Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, CHP'den istifa etti /26 Ocak 2024 19:38

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti. İlgezdi'nin yerine CHP kulislerinde konuşulan bilgilere göre Onursal Adıgüzel'in adaylığı konuşuluyor.

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CHP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme mesaisi devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mevcut CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart seçimleri öncesinde partiden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararını açıklayan İlgezdi, 4 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER PARTİDEN TASFİYE EDİLİYOR"
İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" ifadelerini kullandı.

CHP, ATAŞEHİR'DEN KİMİ ADAY GÖSTERECEK?
İlgezdi'nin istifası sonrası CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediyesi için hangi ismi aday göstereceği merak konusu oldu.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, CHP kulislerinde konuşulan isimlere göre Ataşehir için eski CHP milletvekili Onursal Adıgüzel'in adının ön plana çıktığını belirtti.
 
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