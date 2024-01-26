Lahey'den çıkan karar Güney Afrika’yı sevindirdi, Filistinlileri üzdü





Uluslararası Adalet Divanı (UAD) bugün Lahey’de öğle saatinde Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbirleri açıkladı. İsrail’in dosyanın reddi talebine karşı Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı davayı kabul eden Birleşmiş Milletler’in asli adalet organı UAD, Güney Afrika’nın talebi olan acil ateşkes konusunda hüküm vermeyerek, hayat mücadelesi veren 2 milyondan fazla Gazzeli için hayal kırıklığı olarak yorumlandı.





Öte yandan El Cezire kanalının haberlerine göre, Lahey’deki duruşmada mahkeme başkanı kararları okurken, İsrail Gazzelileri bombalamaya devam etti.









Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor UAD’nin kararlarını yerinde dinlemek için Lahey’e uçtu ve Barış Mahkemesi’nin ilk kararlarını heyeti ile beraber duruşma salonunda dinledi.





UAD’nin kararlarının hemen ardından Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’ndan (DIRCO) yapılan açıklamada, “Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı verdiği ihtiyati tedbirleri memnuniyetle karşılamıştır” denildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı“ Bugün, uluslararası hukukun üstünlüğü açısından kesin bir zafer ve Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktasıdır. Uluslararası Adalet Divanı, dönüm noktası niteliğinde bir kararla İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin makul bir şekilde soykırım niteliğinde olduğuna karar verdi ve bu bağlamda geçici tedbirlere işaret etti. Uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması açısından bu karar çok önemli. Güney Afrika hızlı kararından dolayı mahkemeye teşekkür ediyor.”





Güney Afrika hükümetinden İsrail’e destek veren devletleri uyardı





Güney Afrika bildirisinde, “Lahey’deki mahkemenin soykırım dosyasını kabul etmesiyle, İsrail yanlısı devletlerin kullandığı veto yetkisinin bundan sonra, İsrail'in BM Soykırım Sözleşmesini ihlal eden eylemleri ve ihmalleri nedeniyle, Gazze'de giderek kötüleşen durum göz önüne alındığında, uluslararası adaleti engellemesine izin verilemez” denildi. Ve ayrıca, Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım niteliğindeki askeri eylemlerini finanse eden devletler üstü kapalı şekilde uyarıldı.





İsrail'in, Lalhey’deki mahkemenin kararlarına uymalarını içtenlikle arzu ettiklerini ifade eden Güney Afrika hükümeti, Nelson Mandela'nın “Filistinlilerin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz tamamlanmayacaktır” sözünü hatırlatarak, Filistin halkının korunması için uluslararası alanlarda bütün adımların atılacağının garantisini verdi.





İki devletli çözüme çok yaklaştık





Mahkeme önünde basına açıklamalarda bulunan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor, “Mahkemenin açıkça ateşkes hükmü vermemesi” sorulduğunda şunları ifade etti, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemeyeceğim, Güney Afrika, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması gerektiği konusunda hakimlerle aynı fikirde...İki devletli çözüme yönelik müzakereler için doğru an geldi. Dr Pandor şöyle devam etti, “İsrail'den hiçbir zaman umutlu olmadım ama İsrail'in çok güçlü dostlarından, İsrail’e tavsiyelerde bulunmasını umuyoruz. Filistinlilerin acılarının bugün ya da yarın biteceğine inanmıyorum. Mahkemeden net bir sinyal verildi. Hepimizin uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen bu karar İsrail hükümeti için bir sınavdır. Eğer İsrail mahkeme kararlarına uymazsa, korkunç bir emsal teşkil edecek. Asıl mesele her gün öldürülen Filistin halkıdır. Asıl mesele soğukta uyuyan Filistin halkıdır. Filistin halkına mesajımız, ümidinizi yitirmeyin”.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UAD’nin kararı ardından X’den yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti, “İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır... Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı vardır... Bizim savaşımız Filistinli sivillere karşı değil, Hamas teröristlerine karşıdır... Vatanımızı savunmak, milletimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz ".