Samanyolu Haber /Dünya / Çalışan hastalar Alman ekonomisini vurdu /26 Ocak 2024 18:18

Çalışan hastalar Alman ekonomisini vurdu

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl sağlık durumunun kötü olması nedeniyle gerçekleşen işe devamsızlıklar olmasaydı gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0,5 artacaktı.

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Alman yetkililer ekonomilerinin "Avrupa'nın hasta adamı" etiketini hak etmediğinde ısrar etse de yeni bir araştırma, ekonomideki kötü performansta hastalıkların gerçekten rol oynadığını gösteriyor.

Ülkenin ilaç şirketleri birliği VFA'nın analizine göre, sağlık durumunun kötü olması nedeniyle gerçekleşen işe devamsızlıklar olmasaydı gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yıl yüzde 0,5 artacaktı. Araştırmalar bu rakamın pandemi döneminin dahi üstünde olduğunu gösteriyor.

Ekonomistler Claus Michelsen ve Simon Junker, cuma günü yayınladıkları bir rapora göre, çalışanların hastalıkları nedeniyle gerçekleşen reel gelir kaybı yaklaşık 26 milyar Euro (28,2 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam toplam üretimin yaklaşık yüzde 0,8'ine denk geliyor. Kasım ve aralık aylarındaki yüksek devamsızlık seviyeleri ise son çeyrekte bu oranın arttığını gösteriyor.

SON 20 YILIN EN KÖTÜSÜ
Alman ekonomisi 2023 yılında yüzde 0,3 küçülerek, mali kriz yılı olan 2009 ve pandemi yılı olan 2020 hariç bırakıldığında son yirmi yılın en kötü performansını sergilemişti.

Michelsen ve Junker, "2023 yılında Almanya kelimenin tam anlamıyla 'hasta adam'dı. Ülkenin ekonomik performansı da hastalık dalgasından diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla etkilendi. Ancak daha önemlisi, Almanya ekonomisi önemli yapısal sorunlarla ve uluslararası rekabette büyük zorluklarla karşı karşıya” diye yazdı.

350 BİN ÇALIŞANA DENK
Ekonomistlere göre, önleyici halk sağlığı tedbirlerine önemli yatırımlar yapılması gerekiyor. Araştırmaya göre, son iki yılda hastalık nedeniyle gerçekleşen devamsızlıklar yeni normal haline gelirse, ekonomi 350 bin çalışana eşdeğer bir kayıp yaşayacak. Bu sayı, bazı fazla mesai ve verimlilik artışları da hesaba katıldığında iki katına dahi çıkıyor.

Michelsen ve Junker, "Zaten demografik değişim sorunlarıyla mücadele eden bir ülke bunun kalıcı olmasına izin vermemelidir" değerlendirmesinde bulundu.
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