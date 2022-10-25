Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre cephesinden Ukrayna için 'tarafsızlık' açıklaması /25 Ekim 2022 21:42

İsviçre cephesinden Ukrayna için 'tarafsızlık' açıklaması

İsviçre Cumhurbaşkanı Inazio Cassis'in Ukrayna'yı desteklediklerini ancak ülke politikası gereği Kiev yönetimine silah temin edemeyeceklerini belirttiği aktarıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsviçre Cumhurbaşkanı Inazio Cassis, Ukrayna'nın restorasyonuna ilişkin Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuştu.

Inazio Cassis, İsviçre'nin Ukrayna'yı desteklediğini, ancak ülkenin tarafsızlık politikası nedeniyle Ukrayna'ya silah tedarik edemeyeceğini yineledi.

Cassis, "İsviçre güvenilir bir ortak olmaya devam ediyor. Çabalarımızı katma değerimizin en önemli olduğu ve uzmanlığımızın en faydalı olduğu alanlara yoğunlaştırıyoruz. Tarafsız bir ülke olarak silah tedarik etmiyoruz" dedi.
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