Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde iş bırakma eylemi /25 Ekim 2022 20:13

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde iş bırakma eylemi

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin 'zorunlu mesai' kararına tepki göstererek iş bıraktığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler zorunlu mesailere karşı bugün eylem yaptı.

Şantiye içerisinde bir araya gelen işçiler, “Yönetim istifa” sloganları atarken, 20’ye yakın işçi gözaltına alındı. İşverenin şikayeti üzerine gözaltına alınan işçilerin, emniyetteki ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçilerin bir süredir zorunlu mesai ve düşük ücrete karşı tepkili olduğunu söyledi.
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