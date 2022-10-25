Samanyolu Haber /Dünya / "İşlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum" /25 Ekim 2022 20:06

"İşlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Durumun daha da kötüye gideceğinden, işlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum." dediği ifade edildi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin yeni bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaş ve ortaya çıkardığı enerji krizinin daha da "kötüleşeceğini" söyledi.

Vucic, şu anda sahada uzlaşma ve ateşkes ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

Vucic, "(Ukrayna'da) Kimse uzlaşma istemiyor. Herkes diğer tarafın yenilmesini istiyor. Durumun daha da kötüye gideceğinden, işlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum" dedi.
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