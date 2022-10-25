"İşlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin yeni bir açıklamada bulunduğu belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaş ve ortaya çıkardığı enerji krizinin daha da "kötüleşeceğini" söyledi.

Aleksandr Vucic, Ukrayna'daki savaş ve ortaya çıkardığı enerji krizinin daha da "kötüleşeceğini" söyledi.

Vucic, şu anda sahada uzlaşma ve ateşkes ihtimalinin düşük olduğunu savundu.Vucic, "(Ukrayna'da) Kimse uzlaşma istemiyor. Herkes diğer tarafın yenilmesini istiyor. Durumun daha da kötüye gideceğinden, işlerin daha da kötüye gideceğinden korkuyorum" dedi.