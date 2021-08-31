Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre istihbaratı: Aşı merkezlerine terör saldırısı olabilir /31 Ağustos 2021 13:51

İsviçre istihbaratı: Aşı merkezlerine terör saldırısı olabilir

İsviçre Federal İstihbarat Servisi (NDB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı merkezleri, ulaşım ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere aşı altyapısına yönelik potansiyel terör saldırıları konusunda uyardı.

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NDB Sözcüsü Isabelle Graber, NZZ am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu tür hedeflere yönelik saldırılar hem büyük kalabalıkları vurabilir, hem de medyada yoğun bir şekilde yer alabilir” dedi.

Gazete, NDB’nin radikal grupların saldırılarından endişe duyduğunu, ancak şu ana kadar planlı saldırılara dair somut bir işaret olmadığını bildirdi.

İsviçre’de aşı teslimatları ordu tarafından koordine ediliyor ve yürütülüyor. Aşı dozları gizli yerlerde saklanıyor.

Moderna aşılarının üreticisi Lonza Group’un Sözcüsü, şirketin ‘bu tür hassas konularda’ yorum yapmayacağını söyledi.

İsviçre, son haftalarda Covid-19 vaka ve hastaneye yatışlarda önemli bir artış yaşadı. 

Ülkede şu ana kadar nüfusun yüzde 55,6’sını kapsayacak şekilde 9,51 milyon doz aşı yapıldı.
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