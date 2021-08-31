Kütahya'da deprem

Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 4,9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Derinliği ise, 5.0 kilometre olarak açıklandı.
OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadelerine yer verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Ali Çelik, ''Altıntaş ilçemizde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
5,0 büyüklüğündeki deprem, Altıntaş ilçesinin yanı sıra kent merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ın da aralarında olduğu çevre illerden hissedildi.