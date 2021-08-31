Kütahya'da deprem

Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak ölçüldü.





KANDİLLİ 4,9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Derinliği ise, 5.0 kilometre olarak açıklandı.



