İsviçre'den Yunanistan'a komik mülteci yardımı

Yunanistan, Göç ve İltica Bakanlığından yapılan duyuruda, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Lüksemburg'da İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Karin Keller-Sutter ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Yunanistan'ın göç sorununda desteklenmesi için ikili çerçeve anlaşması imzalandığı kaydedildi.



Açıklamada, "İsviçre Federasyonu'nun AB'nin seçilmiş ülkelerine katkı uygulaması çerçevesinde Yunanistan, göç kriziyle mücadeleye ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 40 milyon euroluk maddi destek alacaktır." ifadesi yer aldı.



Anlaşma temelinde, göçmen misafirhanelerinin ve iltica hizmetlerinin iyileştirilmesi, göçmenlerin geldikleri ülkeye kendi rızaları ile dönmelerinin desteklenmesi ve resmen tanınmış mültecilerin entegrasyonlarının sağlanması öngörülüyor.