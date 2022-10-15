Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'den Yunanistan'a komik mülteci yardımı /15 Ekim 2022 09:06

İsviçre'den Yunanistan'a komik mülteci yardımı

Yunanistan'ın, İsviçre'nin Avrupa Birliği'nin (AB) seçilmiş üyelerine katkı uygulaması kapsamında göçmen kriziyle mücadelede kullanılmak üzere 40 milyon euro maddi destek alacağı bildirildi. Bu Rakam ülkedeki toplam mülteci sayısı ve artan enflasyon sebebi ile komik bulundu.

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Yunanistan, Göç ve İltica Bakanlığından yapılan duyuruda, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Lüksemburg'da İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Karin Keller-Sutter ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Yunanistan'ın göç sorununda desteklenmesi için ikili çerçeve anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsviçre Federasyonu'nun AB'nin seçilmiş ülkelerine katkı uygulaması çerçevesinde Yunanistan, göç kriziyle mücadeleye ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 40 milyon euroluk maddi destek alacaktır." ifadesi yer aldı.

Anlaşma temelinde, göçmen misafirhanelerinin ve iltica hizmetlerinin iyileştirilmesi, göçmenlerin geldikleri ülkeye kendi rızaları ile dönmelerinin desteklenmesi ve resmen tanınmış mültecilerin entegrasyonlarının sağlanması öngörülüyor.
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