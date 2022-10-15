NATO'nun nükleer tatbikatı başlıyor





Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi hava sahasında gerçekleşecek tatbikatta, 14 ülkeden gelişmiş savaş uçaklarıyla, ABD’nin uzun menzilli uçabilen B-52 bombardıman uçakları görev alacak.Gerçek bombaların kullanılmayacağı tatbikat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Moskova’nın Kiev’i silahlandıran Batı ülkelerine karşı nükleer silah kullanma tehdidinin sürdüğü bir ortamda gerçekleşiyor olması itibarıyla önem taşıyor.“Steadfast Noon” tatbikatı, Moskova’nın normalde ekim sonlarında gerçekleştirdiği ve “Grom”adını verdiği yıllık nükleer tatbikatla aynı döneme çakışması bekleniyor.Rusya, bu tatbikatta genelde, nükleer başlıklı bomba taşıyan savaş uçaklarını ve denizaltılarını test ediyor.NATO tatbikatı 30 Ekim’de sona erecek.NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada “Bu tatbikat, ittifakın nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını sağlamayı hedefliyor.” dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salı günü yaptığı açıklamada uluslararası alandaki gerginliğe rağmen tatbikatın ertelenmeyeceğini belirterek, tatbikatın ertelenmesinin yanlış mesajlar gönderebileceğini ve ittifakın gücünün gerilimlerin daha fazla tırmanmasının önündeki en önemli engel olduğu görüşünü dile getirmişti.