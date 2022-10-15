Samanyolu Haber /Dünya / İran'da protestolara devam kararı /15 Ekim 2022 08:26

İran'da protestolara devam kararı

İranlı insan hakları savunucuları, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoların ülke genelinde cumartesi günü sürdürülmesi çağrısında bulunuyor.

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İnsan hakları savunucuları internet üzerinden "Sonun Başlangıcı” adı altında cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılmak üzere yaşlı, genç herkesin sokağa çıkması, “Diktatöre Ölüm” sloganı atılmasını istiyor.

Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesinin ardından başlayan gösteriler 5. haftaya girerken, protestoları güvenlik güçlerinin şiddetle bastırması sonucu en az 103 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü son yaptığı açıklamada Mahsa Amini’nin ölümünü protesto için yapılan eylemlerde güvenlik güçlerinin güç kullanması sonucu can verenlerin 23’ünün 18 yaşın altında olduğunu aktardı.

Öte yandan Lüksemburg'da 17 Ekim'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'da Mahsa Amini’nin “ahlak polisi” tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından sonra ölmesi ve ardından başlayan gösteriler de ele alınacak.

Bu toplantı sonucunda, AB ülkelerinin, gösterileri sert bir şekilde bastıran İran yönetimi aleyhine yeni yaptırım kararları alması bekleniyor.

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin n 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde başlayan gösteriler, daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

Zahidan kentindeki gösteriler

Bu arada İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Son iki haftadır bu kentteki gösterilerde çıkan olaylarda ise 93 kişi can vermişti.

İlk gösteriden bu yana 2 hafta geçerken yapılan küçük çaplı eylemlerin ardından bugün cuma namazının ardından kitleler halinde sokağa çıkan protestocular yönetim karşıtı sloganlar atarak yürüdü.
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