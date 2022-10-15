Almanya ile Moğolistan arasında ilginç yakınlaşma

Berlin'de Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile görüşen Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini söyledi.



İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji sektörlerinin dönüştürülmesinin gelecek yıl Moğolistan'da yapılacak bir toplantının ana gündem maddesi olacağını belirten Scholz, Moğolistan'ın rüzgar ve güneş enerjisi konusunda muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Rusya ve Çin gibi ülkelere olan bağımlılığını azaltmak isteyen Almanya, Moğolistan'dan daha fazla emtia ithal etmek için çeşitli anlaşmalar yapmaya niyetli.



"Moğolistan, çeşitlendirme stratejimizde hammadde ithalatı için önemli bir ortak haline gelecektir" diyen Scholz, önümüzdeki dönemde somut projelerin belirleneceği mesajını verdi.



Moğolistan ile hukuk devleti ve demokrasi gibi önemli değerli paylaştıklarını söyleyen Scholz, Ukrayna'daki savaşın sadece Avrupa'da değil tüm dünyada uluslararası düzeni tehdit ettiğini, bundan dolayı uluslararası hukukun ihlal edilmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.



Başbakan Scholz, Birleşmiş Milletlerde (BM) kısa süre önce 143 ülkenin Rusya'yı kınadığına işaret ederek, "Putin'in, Ukrayna'nın bazı bölgelerini zorla ele geçirme girişimi kesinlikle kabul edilemez." dedi.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünya genelinde gıda ve enerjide fiyatların yükselmesine, enflasyona ve borçlanmaya sebep olduğunu aktaran Scholz, savaşın "mevcut krizleri şiddetlendirdiğini" kaydetti.



Scholz, Rusya ile Çin arasında bulunan Moğolistan'ın siyasi açıdan zor bir bölgede bulunduğunu ifade ederek "Almanya, Moğolistan'ı desteklemek istiyor." dedi.



Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene de ülkesinin, Almanya ile sadece siyasi alanda değil, kültürel alanda da iş birliği yapmayı hedeflediğini söyledi.