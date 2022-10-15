Samanyolu Haber /Gündem / Konut satışları Eylül'de sert çakıldı /15 Ekim 2022 00:12

Konut satışları Eylül'de sert çakıldı

Artan enflasyonla birlikte adeta uçuşa geçen konut fiyatları sonrasında satışların Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 düşüş yaşandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Artan konut fiyatları sonrasında satışlarda büyük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Türkiye genelindeki konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 22,9 düşüş gösterdiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 düşüşle 113 bin 402 adet oldu.

TÜİK verilerine göre, eylülde ipotekli satışlar da geçen yıl aynı aya göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları yüzde 11,4 artışla 1,06 milyon adet, ipotekli konut satışları da yüzde 25,7 artışla 228,601 adet oldu.

Yabancılara konut satışı da eylülde yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 adet, ocak-eylülde yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 adet olarak kaydedildi

Eylülde Rusya vatandaşları yabancılar arasında 1196 konut alımıyla ilk sırda yer alırken, bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak izledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konut satışları Eylül'de sert çakıldı Sonraki Haber >>

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:14:50