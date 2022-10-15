Konut satışları Eylül'de sert çakıldı

Artan konut fiyatları sonrasında satışlarda büyük bir düşüş yaşandığı belirtildi.





Türkiye genelindeki konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 22,9 düşüş gösterdiği ifade edildi.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 düşüşle 113 bin 402 adet oldu. Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 düşüşle 113 bin 402 adet oldu.

TÜİK verilerine göre, eylülde ipotekli satışlar da geçen yıl aynı aya göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet kaydedildi.Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları yüzde 11,4 artışla 1,06 milyon adet, ipotekli konut satışları da yüzde 25,7 artışla 228,601 adet oldu.Yabancılara konut satışı da eylülde yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 adet, ocak-eylülde yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 adet olarak kaydedildiEylülde Rusya vatandaşları yabancılar arasında 1196 konut alımıyla ilk sırda yer alırken, bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak izledi.