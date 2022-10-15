3 yıl önceki Sayıştay raporunda Amasra madeni için 'grizu' uyarısı yapılmış

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde yaşanan patlamada 19 madenci hayatını kaybetti.





Patlamanın yaşandığı maden için üç yıl önce hazırlanan Sayıştay raporunda ise madendeki grizu riskine dikkat çekildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Sayıştay'ın TTK 2019 Yılı Denetim Raporu'na göre Bartın Amasra'daki maden ocağında üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı, çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski arttığı konusunda uyardığı ortaya çıktı. Sayıştay'ın TTK 2019 Yılı Denetim Raporu'na göre Bartın Amasra'daki maden ocağında üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı, çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski arttığı konusunda uyardığı ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayıştay uyarmıştı! Sayıştay, Bartın Amasra'daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını; Çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor diyor! Kaynak: Sayıştay TTK 2019 Yılı Denetim Raporu" dedi.Sayıştay hazırladığı raporda, Amasra’daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı belirtilmişti.Sayıştay raporunda şu ifadeler kullanılmıştı: “2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.