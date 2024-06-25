İtalya 90+8'de bulduğu golle ilk 16'ya kaldı

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İtalya ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. İtalya ikinci sırada gruptan çıktı. Hırvatistan elendi.







Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Hırvatistan kaptanı Luka Modric, 54. dakikada penaltı kaçırırken, 55. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımına üstünlüğü getirdi.





MODRİC TARİHE GEÇTİ

İtalya'ya üst turu getiren golü ise 90+8'de Zaccagni kaydetti.





38 yaşındaki Luka Modric, bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.





Hırvatistan'da Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic 90 dakika sahada kalırken kalesine isabet eden 3 şutun 2'sinde başarılı oldu.





Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan İtalya grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16'ya yükselirken, 2 puanda kalan Hırvatistan grubu üçüncü sırada tamamladı ve elendi.













B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;





1- İspanya (9)





2- İtalya (4)





3- Hırvatistan (2)





4- Arnavutluk (1)