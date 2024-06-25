Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ile buluşacak /25 Haziran 2024 01:01

Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ile buluşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği bildirildi.

SHABER3.COM

CHP'nin 7 Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde buluşacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 7 Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akşam yemeği için randevu aldığı bilgisinin ardından Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği açıklandı. 

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşmeden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı.

"RUTİN BİR AKŞAM YEMEĞİ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil.

Yemeğin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ile buluşacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:22:55