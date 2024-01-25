İtalya, Arnavutluk'la yapılan göçmen anlaşmasını onayladı

İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, sığınma taleplerinin işleme konulması sürecinde göçmenlerin barındırılması için Arnavutluk ile yapılan anlaşmayı onayladı.



Söz konusu adım, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin göç yükünü Avrupa'nın geri kalanıyla paylaşma çabalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.



Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 115 'hayır' oyuna karşı 155 milletvekili lehte oy kullandı. İki vekil de çekimser kaldı.



Tasarı, bu aşamadan sonra Meloni'nin destekçilerinin çoğunlukta olduğu Senato'da ele alınacak.



Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçen yıl kasım ayında, Arnavutluk'un 36 bin göçmeni bir yıl boyunca iki merkezde barındırması ve İtalya'nın da bu kişilerin sığınma taleplerini hızlı bir şekilde takip etmesi planı üzerinde anlaşmaya varmıştı.



İtalya, her yıl ülkeye gelen on binlerce kişinin sığınma başvuru süreçleriyle başa çıkabilmek için uzun süredir diğer Avrupa Birliği ülkelerinden 'somut dayanışma adımları' bekliyor.



AB'ye katılmayı bekleyen Arnavutluk, İtalya bu talebini kabul etmişti.