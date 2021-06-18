Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka /18 Haziran 2021 20:54

İtalya’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte bin 147 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 250 bin 902’ye yükseldi.

SHABER3.COM

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 bin 26 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 250 bin 902'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 225'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 648 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 92 bin 72 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak 416'ya geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 44 milyon 651 bin 249 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 115 bin 246 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya’da son 24 saatte bin 147 yeni vaka Sonraki Haber >>

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:24