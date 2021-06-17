Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte bin 323 yeni vaka /17 Haziran 2021 20:31

İtalya’da son 24 saatte bin 323 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte bin 323 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 249 bin 755’e yükseldi.İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 200 bin 315 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 323 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 249 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 190'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 533 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 98 bin 608 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 27 kişi azalarak 444'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 44 milyon 22 bin 41 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 814 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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