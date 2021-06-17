Yapılan açıklamada, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, İstanbul metrolarında internete erişimin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.







2005 yılında dünya genelinde güvenlik endişesiyle başlayan metrolarda GSM ve internet bağlantı kesintisi uygulaması, tüm dünyada kalkmışken Türkiye’de devam ediyordu. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim, evden çalışma gibi gündeme gelen yeni uygulamalar sonrasında bu ihtiyaç daha da arttı.





TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'de 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artarak yüzde 79,0'a yükseldi.





Günde 3 milyonun üzerinde yolcu taşıma kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul’un 2020 Yolcu Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre de yolcuların yüzde 86’sı metrolarda internet kullanımının serbest olmasını istiyordu.



