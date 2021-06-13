Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte bin 390 yeni vaka /13 Haziran 2021 22:10

İtalya’da son 24 saatte bin 390 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872’ye yükseldi.İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 bin 136 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 460 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 160 bin 313 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 565'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 41 milyon 984 bin 164 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 19 bin 80 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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