Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden, Kraliçe II. Elizabeth ile görüştü /13 Haziran 2021 21:59

Joe Biden, Kraliçe II. Elizabeth ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından kabul edildi. Çift, Windsor Kalesi'nde Kraliçe ile çay içip sohbet etti.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bir araya geldi.G7 Zirvesi kapsamında İngiltere'de bulunan Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe ile çay içmek için Cornwall'dan helikopterle Windsor'a geldi.

Biden çifti, Windsor Kalesi'nin avlusundaki platformda Kraliçe Elizabeth tarafından karşılandı. Kraliçe ile kalede çay içmeden önce Biden ve eşi, Kraliçe'nin nedimesi Dame Annabel Whitehead ile tanıştırıldı.

Kraliçe Elizabeth, son yıllarda Windsor Kalesi'nde ABD'nin diğer dört başkanını da kabul etti.Biden, Kraliçe tarafından karşılanan 13'üncü ABD Başkanı oldu.

Kraliçe Elizabeth, en son 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump ile Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti. 
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