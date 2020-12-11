Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte coronadan 887 kişi öldü /11 Aralık 2020 19:19

İtalya’da son 24 saatte coronadan 887 kişi öldü

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 887 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 62 bin 626'ya yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü salgınında can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 171 bin 586 test sonucunda 16 bin 999 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 147'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 887 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 62 bin 626’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 30 bin 99 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 696 bin 527'ye gerilediğini ifade etti.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise 13 gündür süren düşüş bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 29’unu daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 291’e düştüğünü duyurdu.
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