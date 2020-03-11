Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’nın kara günü /11 Mart 2020 21:13

İtalya’nın kara günü

Corona virüsünün pençesindeki İtalya yaptığı son güncelleme ile ülkede bugün virüs nedeniyle 196 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Avrupa’da Corona virüsünün en çok etkilendiği ülke olan ve dünyada da virüsün ilk görüldüğü Çin’den sonra ikinci sırada olan İtalya’da kara bir gün yaşandı.



827 ÖLÜ 12462 VAKA

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki Corona virüsü vakaları nedeniyle 11 Mart’ta (Bugün) hayatını kaybedenlerin sayısını 196 olarak açıkladı. Son açıklanan ölü sayısı ile ülkedeki Corona kayıplarının sayısı toplam 827’ye çıkmış oldu.

Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462’ye yükseldi.Vakaların 1045’i tedavi edilirken 1028 vakanın durumu ise kritik olarak açıklandı.

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