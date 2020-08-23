Samanyolu Haber /Dünya / İtalya yeniden karantinaya girecek mi? /23 Ağustos 2020 20:55

İtalya yeniden karantinaya girecek mi?

Günlük vaka sayısının bini geçtiği İtalya'da bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın şuan ülkenin yeniden geniş çaplı bir karantinaya girmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkede son günlerde artışta olan koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayısının 1000'i aşmasının endişe edilecek bir durum olmadığı belirten Speranza, "İtalya, yeniden bütünüyle sıkı karantina ve bölgeler arasında seyahati kısıtlama gerektiren bir durumda değil." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Speranza, şu anki durumun, salgının ilk aşamasındaki durumdan farklı olduğunu, halihazırda yoğun bakım ünitelerinin dolup taşma gibi bir risk taşımadığını dile getirdi.

NTV'nin aktardığına göre Bakan, yeni vakalardaki yaş ortalamasının 30-32'ye kadar gerilediğini ancak bunun ulusal sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin daha küçük olduğunu, birçoğunun tedaviye gerek kalmadan bunu atlattığını belirtti. Speranza, hastalığın yaşlılara bulaşmaması hususunda gençlere büyük sorumluluk düştüğünü de aktardı.

İtalya'da dün açıklanan son verilere göre, 24 saatte 1071 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 21 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya yeniden karantinaya girecek mi? Sonraki Haber >>

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:40