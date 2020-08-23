İtalya yeniden karantinaya girecek mi?

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkede son günlerde artışta olan koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayısının 1000'i aşmasının endişe edilecek bir durum olmadığı belirten Speranza, "İtalya, yeniden bütünüyle sıkı karantina ve bölgeler arasında seyahati kısıtlama gerektiren bir durumda değil." dedi.





İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Speranza, şu anki durumun, salgının ilk aşamasındaki durumdan farklı olduğunu, halihazırda yoğun bakım ünitelerinin dolup taşma gibi bir risk taşımadığını dile getirdi.





NTV'nin aktardığına göre Bakan, yeni vakalardaki yaş ortalamasının 30-32'ye kadar gerilediğini ancak bunun ulusal sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin daha küçük olduğunu, birçoğunun tedaviye gerek kalmadan bunu atlattığını belirtti. Speranza, hastalığın yaşlılara bulaşmaması hususunda gençlere büyük sorumluluk düştüğünü de aktardı.





İtalya'da dün açıklanan son verilere göre, 24 saatte 1071 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 21 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430 oldu.