Samanyolu Haber /Dünya / Timoşenko da koronavirüse yakalandı: Ateşi 39 derece /23 Ağustos 2020 21:24

Timoşenko da koronavirüse yakalandı: Ateşi 39 derece

Eski Ukrayna başbakanlarından Yuliya Timoşenko'nun koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko'nun Koronavirüs (Cobid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ukrayna'nın eski başbakanlarından, Anavatan Partisi lideri ve Milletvekili Yuliya Timoşenko'nun Koronavirüs'e yakalandığı bildirildi.

Timoşenko'nun basın sözcüsü Marina Soroka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, maalesef bu doğru. Yuliya Vladimirovna'nın (Timoşenko) Covid-19 testi pozitif sonuç verdi. Durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Ateşi 39 derece. Mücadele ediyor" açıklamasını yaptı.

Timoşenko 2005 yılında ve 2007-2010 döneminde Ukrayna Başbakanı olarak görev yapmıştı. 
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