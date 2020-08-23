Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu /23 Ağustos 2020 21:33

Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde 19 can kaybı yaşandı. 1217 kişiye yeni tanı konurken, 795 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1217 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 121'e, vaka sayısı 258 bin 249'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."


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