Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da 3. dalga: Ülkenin yarısı kapandı /13 Mart 2021 12:24

İtalya'da 3. dalga: Ülkenin yarısı kapandı

İtalyan hükümeti, koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış üzerine kısıtlamaları sıkılaştırırken, 15 Mart tarihinden itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek.

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İtalya’da koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar ülke genelinde sıkılaştırıldı. Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı kararnameye göre, 15 Mart tarihinden itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek.

Kararnamenin imzalanmasının ardından ülkede sarı bölge kalmazken, sadece Sardunya Adası'nda beyaz bölge tedbirleri uygulanacak. Önümüzdeki 6 Nisan'a kadar geçerli olacak tedbirler kapsamında, 2-5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Paskalya bayramında tüm ülkede kırmızı bölge kısıtlamaları geçerli olacak.

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık salgın değerlendirmesinde, bulaşma endeksi Rt değerinin ülke çapında son bir hafta içinde 1.06'dan 1.16'ya yükseldiği açıklanmıştı. Kurul, her 100 bin kişi arasında vaka görülme sayısının 225.64'e çıktığını duyurdu. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranın ise bir haftada yüzde 26'dan yüzde 31'e yükselerek kritik eşiğin aşıldığı açıklandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezine yaptığı ziyarette vaka sayısında yeni bir dalga yaşandığını açıklamıştı.
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