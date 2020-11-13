Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni koronavirüs vakası /13 Kasım 2020 22:39

İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni koronavirüs vakası

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerinde başında gelen İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi

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İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Covid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.
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