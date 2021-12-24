Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da maske takmak tekrar zorunlu oldu /24 Aralık 2021 15:11

İtalya'da maske takmak tekrar zorunlu oldu

Covid-19 salgınına karşı İtalya’da yeni yıl kutlamaları iptal edildi, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kuralı genişletilerek açık hava da zorunlu hale getirildi.

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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, daha koruyucu olduğu belirlenen “Ffp2” model maskenin toplu taşıma, tiyatro, sinema ve spor faaliyetlerinde kullanılmasının şart koşulduğunu duyurdu.

İtalya’da ayrıca konserler 31 Ocak’a kadar iptal edildi. Gece kulüpleri ve diskotekler de ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Bakan Speranza, İtalyanların yüzde 89’unun aşılanmasına rağmen 3. doz aşı kampanyasını hızlandırmak istediklerini bildirdi.

İtalya'da salgında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 136 bin 245'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 901 bin 450 testte 44 bin 595 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı gerçekleşti.
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