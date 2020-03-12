Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da radikal koronavirüs kararı /12 Mart 2020 00:23

İtalya'da radikal koronavirüs kararı

Çin'den sonra dünyada koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da hükümetten radikal bir karar geldi. Ülkede kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağı açıklandı.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Conte'nin yeni talimatlandırmasında ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması öngörüldü.

Ayrıca yetkililerin üretim ve ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarını askıya almak zorunda olduğunu kaydeden Conte, müşterilerle 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağını ifade etti.

İtalya Başbakanı, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesine rağmen tedbirlerin daha da sıkılaştırılmayacağını taahhüt etti.

Conte, daha önce salgın nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar euroluk kaynak açıklamıştı.

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